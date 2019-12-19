İçişleri Bakanlığı: Fas ve Almanya uyruklu iki yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, biri Fas diğeri Almanya vatandaşı iki 'yabancı terörist savaşçının' (YTS) sınır dışı edildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, 'yabancı terörist savaşçıların' (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Bu çerçevede biri Fas vatandaşı diğeri de Almanya uyruklu iki YTS'nin bugün sınır dışı edildiği duyuruldu.