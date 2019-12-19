Bir Yerli Malı Haftası vakası daha: Kahramanmaraş'ta 8 öğrenci zehirlendi

Olay, Onikişubat ilçesinde bir okulda yaşandı. Yerli Malı Haftası nedeniyle öğrenciler okula getirdikleri yiyeceklerden tüketti.

Sınıftaki 8 öğrenci bir müddet sonra mide bulantısı ve karın ağrısı başladı.

Öğretmenler tarafından çağrılan sağlık görevlileri öğrencilere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenilen öğrencilerden L. K (11), E.C (10), M.G (10), Z.K (10), Y.D (10), F.K (10) Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İki öğrencini de özel bir hastaneye kaldırıldığı ve tedaviye alındığı öğrenildi.

Dün akşam İstanbul Esenyurt'ta bir okulda yapılan Yerli Malı Haftası etkinliğinde yaklaşık 30 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.