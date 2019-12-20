HDP'li Sur Belediye Eş Başkanı Buluttekin gözaltına alındı

HDP'li Sur Belediyesi Eş Başkanı Filiz Buluttekin ve iki belediye meclis üyesi, haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Sur Belediyesi Eş Başkanı Buluttekin ile 2 HDP'li belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Buluttekin'in de bulunduğu 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Buluttekin'in avukatı Sertaç Buluttekin operasyona ilişkin Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin evine baskın düzenlenerek gözaltına alındı. Eve giriş sırasında polisler Filiz Buluttekin'i, eşini ve 10 yaşındaki oğlunu yere yatırıp kafalarına silah dayamışlar! Polis şiddeti ve hukuksuzluk artık rutin" ifadelerini kullandı.

Müvekkilim Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin evine baskın düzenlenerek göz altına alındı. Eve giriş sırasında polisler Filiz Buluttekin'i, Eşini ve 10 yaşindaki oğlunu yere yatırıp kafalarına silah dayamışlar!

Polis şiddeti ve hukuksuzluk artık rutin!! — Sertaç Buluttekin (@srtcblttkn) 20 декабря 2019 г.

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