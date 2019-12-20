Son 5 yılda devlet koruması altında olan 94 kadın öldürüldü

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in kadına şiddet konusunda yönlendirdiği soru önergelerine İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yanıtlar, devletin kadınları koruyamadığını da gösterdi.
CHP'li Gürer'in son 5 yıl içerisinde koruma altına alınan kadınlardan hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin yönlendirdiği soru, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlandı.Buna göre son 5 yıl içerisinde 94 kadın koruma altında olmasına karşın öldürüldü.
Gürer’in meydana gelen aile içi şiddet ve kadına karşı şiddet olayları ve bu nedenle hayatını kaybeden kadınların sayısına ilişkin sorusuna verilen yanıt kadına karşı şiddet olaylarının boyutunu gözler önüne serdi.
İçişleri Bakanlığı’nın yanıtında; 2014 yılından bu yana toplam 1 milyon 15 bin 337 adet kadına karşı şiddet olayının meydana geldiği, bu olaylarda 1890 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.
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