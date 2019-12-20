Son 5 yılda devlet koruması altında olan 94 kadın öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre son 5 yılda devlet koruması altında olan 94 kadın hayatını kaybederken; aynı dönemde meydana gelen 1 milyon 15 bin 337 farklı kadına karşı şiddet olayında 1890 kadın öldürüldü.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in kadına şiddet konusunda yönlendirdiği soru önergelerine İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yanıtlar, devletin kadınları koruyamadığını da gösterdi.

CHP'li Gürer'in son 5 yıl içerisinde koruma altına alınan kadınlardan hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin yönlendirdiği soru, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlandı.

İçişleri Bakanlığı'nın yanıtında; 2015 yılında 18, 2016 yılında 21, 2017 yılında 16, 2018 yılında 22, 2019 yılının ilk 10 ayında ise 17 kadının koruma altında olmasına karşın hayatını kaybettiği belirtildi. Buna göre son 5 yıl içerisinde 94 kadın koruma altında olmasına karşın öldürüldü.

Gürer’in meydana gelen aile içi şiddet ve kadına karşı şiddet olayları ve bu nedenle hayatını kaybeden kadınların sayısına ilişkin sorusuna verilen yanıt kadına karşı şiddet olaylarının boyutunu gözler önüne serdi.

İçişleri Bakanlığı’nın yanıtında; 2014 yılından bu yana toplam 1 milyon 15 bin 337 adet kadına karşı şiddet olayının meydana geldiği, bu olaylarda 1890 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.