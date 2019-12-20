Terkos Gölü'nde kayıp iki kişinin cesedi bulundu

İstanbul'un Çatalca ilçesi, Ormanlı mahallesi mevkisinde Terkos Gölü'nde dün gece 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığı, bir süre sonra alabora oldu.

İtfaiye ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı sualtı ekiplerinin ulaştığı 2 kişinin cesedi sudan çıkarıldı.

Gece, Çatalca'da 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığı bir süre sonra alabora olmuş, durumu fark eden başka bir balıkçı, bu kişilerden birini kurtarmıştı. Söz konusu kişi, hastanede tedavi altına alınmıştı.