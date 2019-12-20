İçişleri Bakanlığınca 46'sı Avrupalı, biri ABD vatandaşı olmak üzere 110 yabancı terörist savaşçı ülkelerine gönderildi.

Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri devam ediyor.

Bu kapsamda, 11 Kasım-19 Aralık tarihlerinde 21 Alman, 13 Fransız, 5 İngiliz, 2 Belçika, 2 Hollanda, 2 Faslı, 2 Kosovalı, 1 Danimarkalı, 1 ABD'li, 1 Yunanistanlı, 1 İrlandalı, 1 Avustralyalı ile diğerleri farklı uyruklardan olmak üzere toplam 110 YTS Türkiye'den sınır dışı edildi.

849 YTS'li kaldı

Geri gönderme merkezlerinde ülkelerine gönderilmek üzere 849 YTS'li kaldı. İlerleyen günlerde YTS'lerin ülkelerine gönderilmeye devam edeceği öğrenildi.

Suriye'de yakalanan YTS'lerin uyruk tespit çalışmaları tamamlanırken, detaylı mülakatlarda sona yaklaşıldığı ve ilgili ülkelerle temas kurulduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ne olursa olsun DEAŞ'lıları geri göndereceğiz. Biz kimsenin DEAŞ oteli değiliz" demişti.