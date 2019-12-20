Saadet Partisi'nden Kanal İstanbul teklifi: Parasını verelim vazgeçsinler

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, hükümetin Kanal İstanbul uyarılarını dikkate almamasına tepki gösterdi. Sevim, hükümete çağrıda bulunarak, "Ranttan dolayı vazgeçemiyorlarsa kendilerine bir teklif sunmak istiyorum. Hesaplasınlar, ne kadar kazanacaklarsa biz millet olarak onlara bunu verelim" dedi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, hükümetin Kanal İstanbul projesi için peş peşe yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Bu kadar lüzumsuz bir şeye gerek var mı?" diye sordu.

Sevim, Kanal İstanbul projesi için, "Bu proje kendilerinin de ifade ettiği gibi çılgın bir proje. Akıl işi değil” dedi.

'Kanal İstanbul’u başımıza bela etmesinler'

Bu konuda hükümete uyarılarda bulunan Sevim, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili bir çok uyarı yapıldı. Nüfus artacak, ekoloji değişecek. Kanal İstanbul yapılırsa 500 bin nüfus artacak deniliyor ama bence burayı 500 bin nüfusla bırakmazlar. Orada bir rant hesabı olduğunu düşünüyoruz. Kanal İstanbul’dan vazgeçememelerinin sebebi rant. Bu ranttan dolayı vazgeçemiyorlarsa ben kendilerine bir teklif sunmak istiyorum. Hesaplasınlar, ne kadar kazanacaklarsa biz millet olarak onlara bunu verelim. Kanal İstanbul’u başımıza bela etmesinler. Bu kadar lüzumsuz bir şeye gerek var mı? İşsizliğin bu kadar arttığı bir dönemde buna neden gerek duyuyorlar? Kanal İstanbul’un ülkeye büyük bir yük getireceğini düşünüyoruz."