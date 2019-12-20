Senegalli yolcuya hakaret eden taksiciye para cezası: Aynı suçu 5 yıl işlemezse cezayı ödemeyecek

Atatürk Havalimanı’ndan taksiye binen Senagalli turist Ousmane Alyly’e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan taksi şoförü Osman Keleş 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Keleş hakkında ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi.

Atatürk Havalimanı'ndan 22 Mart tarihinde taksi şoförü Osman Keleş'in taksisine binen Senegalli turist Ousmane Alyly'e yolculuk sırasında, "Sen terörist misin?", "Camileri bombalamaya mı geldin?" diyerek hakaret etmişti ve zorla bahşiş almaya çalışmıştı. Savcılık soruşturmasının ardından Osman Keleş hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'Olay nedeniyle işsizim'

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Osman Keleş ile avukatı hazır bulundu. Kararını açıklayacağını söyleyen hakim sanık Keleş’e son sözünü sordu. Keleş, "Olay sebebiyle 6 aydır çalışamıyorum, işsizim. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada beyanda bulunan sanık Osman Keleş'in avukatı, müvekkilinin kasten ayrımcılık yapmadığını savunarak, "O tarihte yurt dışındaki bir ülkede Müslümanlar ve Türk uyruklu vatandaşlarımız bir camide hunharca öldürülmüştü. Olayın acısının sıcak olduğu bir durumda müştekinin, kendisine karşı lakayıt beyanları olduğundan müvekkilim de karşılık vermiştir. Başka da herhangi bir eylemi söz konusu değildir. Beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Para cezasına çarptırıldı

Mahkeme, sanık Osman Keleş’in 'Tehdit' ve 'Kişiler arasında ayrımcılık yapmak' suçlarından beraatine karar verirken 'Hakaret' suçundan 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Buna göre Keleş, 5 yıl boyunca aynı suçu işlemediği takdirde bu para cezasını da ödemeyecek.

Mahkeme, sanık hakkında 'tehdit' ve 'kişiler arasında ayrımcılık yapmak' suçlarını işlediğine ilişkin unsurlar oluşmadığı gerekçesiyle beraat hükmü kurdu.

Ne olmuştu?

Atatürk Havalimanı taksicilerinden Osman Keleş'in, 22 Mart'ta havalimanından aracına aldığı Senegalli turist Ousmane Alyly'e yolculuk sırasında hakaret ettiği iddiası, bu turistin telefonuyla çektiği görüntüleri emniyete teslim edip, suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıkmıştı.

Soruşturma dosyasına giren görüntülerde taksicinin turiste, "Sen terörist misin, camileri bombalamaya mı geldin?" şeklinde sorular sorarak hakaret ettiği ve zorla bahşiş almaya çalıştığı iddiaları basına konu edilmişti.

Taksici Keleş, görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından, bazı meslektaşlarınca darbedilmiş ve bağlı olduğu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden uzaklaştırılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede taksici Keleş'in, 'tehdit, kişiler arasında ayrımcılık yapmak ve hakaret' suçlarından 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.