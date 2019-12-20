İstanbul Valisi Yerlikaya: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu

İstanbul Valisi Yerlikaya, Büyükada'da ruam hastalığına yakalanan 81 atın itlaf edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
İzinsiz yapıldığı belirlenen ahırların yıkılmasına, Adalar'a ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına karar verildiğini belirten Yerlikaya, itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulacağını söyledi.
Adalar ilçemizdeki atlarda tespit edilen Ruam hastalığı sonrası İl Mahalli Çevre Kurulumuzu "Olağanüstü Toplantı"ya çağırdım.— Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) 20 декабря 2019 г.
Toplantıda önemli kararlar aldık.
Adalardaki hiçbir hayvanın, kötü koşullarda yaşamasını ve itlaf edilmesini artık kesinlikle istemiyoruz. pic.twitter.com/PdvdljN1Fm
Yerlikaya, "Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu" dedi.
İstanbul Adalar Kaymakamlığı, Büyükada'da bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edildiğini, 81 atın bu nedenle itlaf edildiğini açıklamıştı. Kaymakamlık açıklamasında, hastalığın tedavisi ve aşısı bulunmadığından dolayı hayvanların öldürüldüğü belirtilmişti.
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