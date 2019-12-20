Türkiye'de yasa dışı faaliyet gösteren 54 internet sitesinin kapatılmasına karar verildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de faaliyeti olmayan ancak yasa dışı yollarla hizmet vermeye çalışan 54 internet sitesini tespit etti. Tespit edilen internet siteleri için gerekli başvurular yapıldı ve bu internet sitelerinin kapatılması için harekete geçildi.