Türkiye'de yasa dışı faaliyet gösteren 54 internet sitesinin kapatılmasına karar verildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türkiye'de faaliyeti olmayan ancak yasa dışı yollarla hizmet vermeye çalışan 54 internet sitesine karşı harekete geçti. Tespit edilen internet siteleri için erişim engeli başvurusu yapıldı. Bu sitelerin, kısa bir süre sonra kapatılacağı belirtildi.
Kurulun erişim engeli getirilmesi için başvurduğu internet siteleri şöyle:
- www.asforex8.com
- www.asforex9.com
- www.balansfx.com
- www.balansfx1.com
- www.demoforex2.com
- www.demoforex3.com
- www.destekfx5.com
- www.destekfx6.com
- www.ekolfx5.com
- www.ekolfx6.com
- www.forexekaydol3.com
- www.forexhesapac5.co
- www.fbs-yatirim.com
- www.yatirim-fbs.com
- www.fxoro12.com
- www.forexekaydol2.com
- www.forexhesapac4.co
- www.6galafx.com
- www.7galafx.com
- www.gannmarkets5.com
- www.gkmforex3.com
- www.gkmforex4.com
- www.granantrade1.com
- www.hizlifx7.com
- www.hizlifx5.com
- www.hizlifx6.com
- www.klasfx27.com
- www.klasfx28.com
- www.kuzeyfx1.com
- www.kuzeyfx.com
- www.lidyafx1.com
- www.lidyafx2.com
- www.limitmarkets8.com
- www.limitmarkets9.com
- www.marginglobal1.com
- www.marginglobal2.com
- www.ntimarkets3.com
- www.ntimarkets4.com
- www.olivemarkets5.com
- www.olivemarkets6.com
- www.olivemarketsgiris5.com
- www.olivemarketsgiris6.com
- www.phaseforex2.com
- www.phaseforex3.com
- www.trendfx11.com
- www.trendfx12.com
- www.trifcm.asia
- www.troyforex3.com
- www.troyforex4.com
- www.usgfx.com
- www.uzmanfx2.org
- www.uzmanfx3.org
- www.uzmanfx13.net
- www.uzmanfx14.net
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