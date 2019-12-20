Kayıt
13:47 20 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    'Türkiye'de beyin göçü ilk kez lise seviyesine indi'

    Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104088/05/1040880546.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912201040880571-turkiyede-beyin-gocu-ilk-kez-lise-seviyesine-indi/

    İstanbul Erkek, Galatasaray, Alman Lisesi gibi asırlık okulları kazanan öğrenciler, 'işsizlik korkusu' ve 'niteliksiz üniversiteler' gerekçesiyle yurdu terk ediyor. Örneğin 2019'da Alman Lisesi'nden mezun olanların yüzde 94'ü üniversite için yurt dışına gitti.

    İstanbul Erkek Lisesi'nin 135 yıllık tarihinde bir ilk yaşanıyor. Almanya, ABD, Kanada, Fransa gibi ülkelerde üniversite eğitimine gidenlerin oranı, Türkiye'de kalanları geçti. Tarihi lisenin, 2019 mezunlarının yüzde 52.6'sı Avrupa'ya gitti. Alman Lisesi’nden yurt dışına gidenlerin oranı yüzde 94.7'ye çıktı. Galatasaray Lisesi'nden yurt dışına gidenlerin oranı ise yüzde 32. 6'ya ulaştı.

    Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, Avrupa, Amerika ve İngiltere'ye eskiden yüksek lisans ve doktora için giden Türkler, ilk defa lise biter bitmez ülkeden ayrılmaya başladı. Bu ülkelerde lisansa kabul için ABİTUR ve IB Diploması gerekiyor. ABİTUR'u, Türkiye'de veren tek devlet okulu İstanbul Erkek Lisesi,  tek özel eğitim kurumu ise Özel Alman Lisesi'dir.

    Galatasaray Lisesi ise IB (Uluslararası Bakalorya) diploması veriyor. Bu okullara Liselere Giriş Sınavı (LGS)' de tüm soruları doğru çözerek, 500 tam puan alanlar girebiliyor.

    Liseyi bitiren gidiyor

    İngilizce/ Almanca ya da İngilizce/ Fransızca çift dilde eğitim alıyorlar. Öğrenciler lise son sınıfta ABİTUR ve IB sınavına alınıyor. Tamamı bu sınavları kazanıyor. Almanya- Fransa-Türk hükümetleri 1950'lerde ikili anlaşma yaptı. Böylece, Türkiye'de okusalar da liseyi Almanya ve Fransa' da okumuş sayılıyorlar. Bu diplomayla sadece Almanya ve Fransa değil, Amerika'dan Çin'e kadar Harvard, Oxford, Yale gibi binlerce üniversitenin kapısını açıyorlar.

    Tarihte ilk

    Türk öğrencilerin yüzde 99'u, 10 yıl önce bu koşullara rağmen lisansa yurt dışına gitmiyordu. Şimdi tercihler tam tersine döndü. İstanbul Erkek Lisesi'ne her yıl LGS' de tek bir soru dahi yanlış yapmayıp, 500 tam puan alan yüzde 1'lik dilimdeki 180 öğrenci alınıyor. Necmettin Erbakan, Mesut Yılmaz ve Ahmet Davutoğlu gibi 3 başbakan çıkaran tarihi lisede bir ilk yaşanıyor. Mezunlarını 10 yıl önce sadece yüzde 1.6'sı yurt dışına giden tarihi lisede, son 4 yılda yurtdışı tercihleri katlanarak arttı.

    Liselere inen beyin göçü yüksek lisans, doktora öğrencilerinde zirve yapıyor. TÜİK verilerine göre; 2017'de 113 bin 326 kişi Türkiye'yi terk etti. Yurtdışına gidenlerin sayısı 1 yılda yüzde 63 artarken bunlardan her 5 kişiden 2'sinin 20-34 yaş aralığında yani yüksek eğitim çağında gençlerden oluşuyor. Son 3 yılda ise 319 bin 392 Türk vatandaşı Türkiye'den ayrıldı.

    'Garsonluk yapıp okuyorum'

    Münih Teknik Üniversitesi Elektronik Bilgi Teknolojileri Mühendisliği öğrencisi A.B, "İstanbul Erkek'i dereceyle kazandım. Babam, asgari ücretle çalışıyor. Üniversite sınavını da, Abitur'u da kazandım. Ama üniversite bitince işsiz kalma riski nedeniyle yurtdışına gitmeyi seçtim. Türkiye'de, asgari ücrete zor iş bulurdum. Almanya'da saat başı ücretle garsonluk yapıp, okuyorum. Ama okul bitince en az 6 bin Euro maaş alacağım" dedi.

    Ülkem için kaygılanıyorum

    Berlin Teknoloji Üniversitesi Ekonomi Bilgisayar Bilimi öğrencisi E. A,  “Ülkemdeki, birkaç üniversite hariç verilen yükseköğretim dünyada kabul görmüyor. Bu nedenle Avrupa'yı seçtim. Ailem, beni okutmak için çok zorlanıyor.  AB ülkelerinde, yüzlerce çok zeki Türk öğrenci lisans okuyor. Kedi, köpek gezdiren de var. Yaşlılara bakan da.  Türkiye'ye döner miyiz? diye aramızda konuşuyoruz. Arkadaşlarım da, hem kendi geleceğinden hem Türkiye'nin geleceğinden kaygı duyuyorlar”

    İstanbul Erkek'te yüzde 52.6

    1884'de kurulan İstanbul Erkek' in 2019 mezunlarının yüzde 52. 6'sı Almanya, Fransa, Kanada, ABD, Avusturya hatta Macaristan gibi ülkelere lisansa gitti. İlk defa üniversite okumak için yurt dışına giden öğrenci sayısı, Türkiye'de kalanları geçti. Okulun 2019 mezunu 167 öğrenci de Türkiye'de de üniversite kazandı. 22'si tercih yapmadı. 88'i yurtdışına giderken, 57’si buradaki üniversitelere kaydoldu.

    Alman Lisesi'nde yüzde 94.7

    1868'da kurulan 151 yıllık Özel Alman Lisesi, ABİTUR veren tek özel okul. ÖSYM verilerine göre; 2008 mezunu 105 öğrencinin 85’i yani yüzde 89.2'si Türkiye’de kaldı. Yüzde 10.8'i olan 20 öğrenci yurt dışına gitti. 2018'de 87 mezundan yüzde 92.1'i yurt dışını tercih etti. 133 yıllık lisede 2019'da bir ilk oldu. 105 mezundan 6’sı Türkiye'de kalırken, 99’u yani yüzde 94.7'si yurt dışına gitti.

    Galatasaray'da yüzde 32.6

    Sultan Abdülaziz'in 1868'de kurduğu Galatasaray Lisesi'nin 2005-2019 arasındaki 15 yıllı incelendi. 2007'de sadece 1 öğrenci yurtdışına giderken, 2008'de 4, 2009’da 9, 2010'da 12, 2011'de 5, 2012'de 6, 2013'de 1, 2014'de 10, 2015'de 11 ve 2016'da da 23 öğrenciye çıktı. 2018'de üniversite sınavına giren 141 öğrenciden 16'sı yani yüzde 22. 5'i yurtdışını tercih etti. 2019 mezunu 142 öğrencinin 23’ü Amerika’dan, Uzakdoğu’ya gitti. Son 2 yılda yurtdışı tercihi yüzde 10 artışla, yüzde 32. 6'ya çıktı.

    Almanya SRC Hochschule Heidelberg Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Doruk Özdemir: “Türklerin, lisede yurtdışına gidişine burada biz de tanığız. Eskiden yüksek lisans veya doktora için gidilirdi.”

    'Türkiye için büyük kayıp'

    İstanbul Erkek Liseliler Derneği Başkanı Prof. Dr. Feyza Erkan: “Türkiye'den bu çocukların gidiyor olması ülke için çok ciddi bir kayıptır. Öğrenciler, Türkiye’deki üniversite eğitimini gelecekleri için umut verici görmüyor.”

    'Tek çocuğumu gönderdim'

    İstanbul Erkek Lisesi Okul Aile Birliği eski Başkanı Erdal Uyanık: “Son 10 yılda yurtdışı tercihinde yükseliş var. Öğrenciler, iyi bir eğitim ve gelecek beklentisiyle yurt dışına yöneliyor diye suçlanamaz.”

    Etiketler:
    Avrupa, Türkiye, Beyin göçü, Mezuniyet, Lise
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ankara'da yoğun sis
    Karikatür
    'ABD, Kuzey Akım-2'ye yönelik önlemlerin fayda etmeyeceğini kabul etti'
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet