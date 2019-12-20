Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin hazırladığı rapora ve ultraviyole ışınlarıyla incelenen giysilerinin görüntülerine ulaşıldı. Raporda, giysilerdeki izlerle Rabia Naz’ın vücudundaki izler arasında uyum saptanamadığı ama bu izlerin nereden kaynaklandığı konusunda kanaat belirtmenin mümkün olmadığı belirtiliyor.

Giresun Eynesil’de 13 Nisan 2018’de 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan evlerinin önünde yaralı bulunduktan sonra hastanede ölmüştü. Rabia Naz’ın araba çarpmasıyla mı yoksa yüksekten düşerek mi öldüğü hâlâ tartışılıyor. Millyet'te yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin hazırladığı kriminal rapora ulaşıldı.

Raporda, trafik kazası iddialarına dayanak oluşturan Rabia Naz’ın giysilerindeki izlerle vücudundaki izler arasında uyum saptanamadığı belirtiliyor. Raporda, giysilerin ultraviyole ışın tekniği ile incelendiği ve doktorların ilk müdahalede 'yüksekten düşme' görüşü üzerine, olay yeri incelemesinin savcılıkça yeniden yaptırıldığı bildiriliyor.

Keskin kırışıklar

İz incelemesi sonucu hazırlanan ilk raporda, Rabia Naz’ın okul üniformasının sağ kolu ve pantolonunun sağ bacak bölgesinde izler görüldüğü kaydedildi. Bu bölgelerde keskin kırışıkların olması, izlerin desenler içermesi nedeniyle, “araç lastik izi olabileceği” değerlendirildi. Raporda, şiddetli bir güç uygulandığında deri altında araç lastik deseni oluşabileceğine işaret edilerek, otopside çekilen fotoğraflarla kıyafetlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Birlikte incelemede ise Rabia Naz’ın vücudunda herhangi bir ekimoz kaynaklı iz olmadığı vurgulandı. Giysinin Rabia Naz’ın vücudundaki darbe izlerine denk gelen bölümünde de lastiğe benzer iz olmadığı bildirildi, bu izlerin nasıl oluştuğu konusunda kanaat belirtmenin mümkün olmadığı vurgulandı.

Emniyet kriminalin Rabia Naz raporu: Giysideki iz bedende yok https://t.co/SowdoK0Sau pic.twitter.com/CG4PBTVq7U — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 20, 2019

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'Kaza değil ama ne izi?'

Raporda şu sonuca varılıyor:

“Çocuğun ölümünün genel beden travmasına bağlı komplikasyonlar sonucunda meydana gelmiş olduğu, çocuğun yaralı bulunduğu ortam ve otopsisinde tespit edilen travmatik değişimlerin lokalizasyon özellikleri, her iki ayakta yumuşak dokularda yırtıklar oluşmuş ayak topuk kemik kırıklarının bulunması, vücudun diğer bölgelerinde tespit edilen kırıkların özellikleri itibariyla ayaklar üzerinde yüksekten düşmeye bağlı spesifik bulgular olması, apartman çatısından koşarak aşağı atlama durumunda söz konusu sundurmaya çarpmadan düşebileceği, ölümün trafik kazasına bağlı olmadığı kayıtlıdır.”

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Oğuz Tüzün, Meclis komisyonunda, birinci raporda elbiselerdeki izin lastik izi olabileceğinin ancak adli tıp incelemesinden sonra karar verilebileceğinin kaydedildiğini; ikinci raporda “bedene izdüşümü olmayan bu izlerin ne izi olduğunun belirlenemediği” ifadelerinin yer aldığını anlattı.