572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştiğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda duyurduğu, 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamaları gerçekleştirildi.

Bakan Selçuk, vatan için canını ortaya koyan kahramanlar ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Bu kapsamda, 347'si erkek, 225'i kadın olmak üzere 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına 77 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildi.

Atama sonuçları, saat 17.00'de 'www.dpb.gov.tr' internet adresinden duyurulacak.