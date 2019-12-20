Kırıkkale Üniversitesi'nden 'Arapça İstiklal Marşı' açıklaması

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, okulda İstiklal Marşı’nın Arapça okunduğu bir etkinlik düzenlendiği haberlerine ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada "Yabancı öğrencilerin manasını idrak etmesi amacıyla İstiklal Marşımız bir öğrenci tarafından Arapça'ya çevrilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kırıkkale Üniversitesi'nde Genç Kalemler Topluluğu ile Bilim ve Sanat Topluluğu'nun dün gerçekleştirdiği Dünya Arapça Günü etkinliğinde İstiklal Marşı'nın Arapça okunduğuna dair görüntüler paylaşılmıştı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından rektörlük konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Etkinlik açılışında İstiklal Marşı'nın Türkçe okunduğu belirtilerek o anlara dair bir videonun paylaşıldığı açıklamada, "Ardından günün anlamına uygun olarak ve programa katılan yabancı öğrencilerin manasını idrak etmesi amacıyla İstiklal Marşımız bir öğrenci tarafından Arapça'ya çevrilmiştir. Sosyal medyada üniversitemize ve programa ait olmayan görüntüler yayınlanarak İstiklal Marşımızın Arapça okunduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemiz ve şehrimizin itibarını zedelemeye yönelik bu maksatlı yayınları şiddetle kınıyoruz" denildi.

View this post on Instagram Kamuoyuna Duyurumuzdur. A post shared by Kırıkkale Üniversitesi (@kirikkaleunv) on Dec 19, 2019 at 12:07pm PST

Daha önce de İstiklal Marşı krizi yaşanmıştı