20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.
2020 Yılı 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımına İlişkin Duyuru ve Takvim 👇https://t.co/mlJtK6UOj2— MEB (@tcmeb) December 20, 2019
Şubat 2020'de yapılacak 20 bin sözleşmeli alımına ilişkin takvim açıklandı.
Buna göre başvurular 6-10 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak.
Sözlü sınavlar 5-22 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 25 Şubat'ta, atama sonuçları da 18 Mart'ta açıklanacak.
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