İstanbul'da bir dilencinin üzerinden çıkan 10 bin TL'ye el konuldu

İstanbul'da Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilenirken yakaladığı bir kişinin üzerinde 10 bin TL ve 1 adet milli piyango bileti bulundu. Paraya el konularak Hazine'ye devredildi.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede özellikle her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Eyüpsultan Meydanı’nda dilencilere göz açtırmıyor.

Son yapılan denetimler sırasında tekerlekli sandalyede dilencilik yapan M.G. ekiplere yakalandı.

M.G.’nin üzerinden 10 bin TL para ve bir adet milli piyango bileti çıktı. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında M.G’ye 153 TL para cezası kesildi, üzerinden çıkan 10 bin TL’ye el konularak Hazine'ye devredildi.