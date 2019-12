Adalet Bakanı Gül'den Haznevi Cemaat ziyareti açıklaması: Görüntüler 2015'ten, milletvekili bile değildim

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Haznevi Cemaati'ni ziyaret ettiği iddiasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"Milletvekili dahi değilken seçim çalışmalarında yapmış olduğumuz, Peygamber Efendimiz’in Kutlu Doğum programına katıldığımız bir programdı" diyen Gül, şöyle devam etti:

"Bizim bu anlamda, bu çerçevede, Anadolu’nun her türlü insanıyla, her seçmenimizin bu konudaki çalışmalarında, bu konuda tüm Anadolu’nun her rengiyle, her deseniyle, bu ülkenin her vatandaşıyla; düşüncesi, yaşam tarzı, inancı ne olursa olsun bizlerin ortak değerleriyle hem siyasi hem de insani anlamdaki münasebetlerimiz ve etkinliklere katılmamız elbette söz konusu olabilir ancak bu 2015, hatırladığım kadarıyla seçim öncesinde -7 Haziran öncesiydi- ve milletvekili dahi değildim galiba… Öyle hatırlıyorum, dolayısıyla bunu ifade etmek isterim."

Adalet Bakanı Gül'den Haznevi Cemaati ziyareti açıklaması:

- Peygamber Efendimizin Kutlu Doğum programına katıldığımız bir programdı

- Bu 2015, hatırladığım kadarıyla seçim öncesinde ve milletvekili dahi değildim galiba. Öyle hatırlıyorumhttps://t.co/D3TIq6ABk7 pic.twitter.com/CzHtKmZ5z5 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 20, 2019

​