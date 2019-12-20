Ağrı Belediye Başkanı Sayan: Yol tuzlama çalışmaları için Nusret ile protokol imzaladık

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Nusret Gökçe'nin tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelmesine atıfta bulundu ve "Yol tuzlama çalışmaları için Nusret’le protokol imzaladık" diye espri yaptı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, il genelinde etkili olan kar yağışının ardından kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Sayan, tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe'nin fotoğrafının bulunduğu kar makinesinin görselini paylaştı ve şu espriyi yaptı:

"Ağrı bu kış çok rahat edecek.... Yol tuzlama çalışmaları için Nusret’le protokol imzaladık.. hayırlı olsun :)))"

Ağrı bu kış çok rahat edecek.... Yol tuzlama çalışmaları için Nusret’le protokol imzaladık.. hayırlı olsun :))) 😀 pic.twitter.com/PS7BrOuisp — Savcı Sayan (@SavciSayan) December 20, 2019

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