Meclis’te bütçe maratonuna Maraş dondurması ve Adıyaman çiğ köftesi ile nokta kondu

TBMM Genel Kurulu’nda 9 Aralık Pazartesi günü başlayan 2020 yılı bütçe görüşmeleri bugün sona erdi.’un yönettiği Genel Kurul oturumunda liderler yarine parti yöneticileri ve milletvekilleri konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bütçenin son gün görüşmelerini de Genel Kurul’dan izledi. Bahçeli zaman zaman kuliste vekiller ile sohbet etti.

Meclis’te 12 gün süren bütçe görüşmelerinde milletvekilleri kuliste illerinin yöresel ürünlerini hem ikram etti hem de tanıttı. Bütçenin son günün ikramı ise Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kütahya milletvekillerinden geldi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere seçim bölgesinin çiğköftesini Meclise taşıdı. Çiğ köfteler ayran eşliğinde milletvekillerine dağıtıldı. Kahramanmaraş’ın AK Parti, CHP ve MHP’li milletvekilleri ise Maraş dondurması, salebi, cevizli ve fıstıklı kıvrımı, kuru baklavası, tuzlu ve şekerli çörekleri, cips tarhanası, pekmezli cevizli sucuğu, cevizli samsası, fıstık ezmesi ile Göksun elmasını ikram etti. Maraş dondurmasını ise görüşmelere verilen arada TBMM Başkanı Mustafa Şentop kesti. AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kuliste malatya kayısısı ikram ederken, Kütahya milletvekillerinin ikramı ise Tavşanlı leblebisi oldu.