Suriye'nin Haseke ilinde yer alan Hol Kampı'ndan kaçan IŞİD mensubu Türk vatandaşı 5 kadın, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı tespit edilen S.S, F.S, S.S, N.Ü. ve S.Y. isimli IŞİD mensupları, Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince sınır kapısında gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan IŞİD mensubu 5 kadın, adliyeye sevk edildi.
YPG kontrolündeki Hol Kampı'ndan kaçan IŞİD mensubu Türk vatandaşı 5 kadın Hatay'da teslim oldu https://t.co/Tv7XRwOk5m pic.twitter.com/8TyuxmiIe1— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 20, 2019
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