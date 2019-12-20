Emniyet Genel Müdürlüğü'nden çakmak gazı açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Adana'nın Seyhan ilçesinde 8-10 yaşlarındaki çocukların marketten aldıkları çakmak gazını kokladıkları" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Adana'nın Seyhan ilçesinde, 8-10 yaşlarındaki çocukların marketten aldıkları çakmak gazını kokladıkları" şeklinde haberlere rastlandığı ifade edildi.

Çıkan haberlere ilişkin, 26 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun'un birinci maddesindeki, "Bu Kanun, kırtasiye malzemesi, boya incelticisi, çakmak gazı ve benzeri ile yapıştırıcı olarak kullanılan ve uçucu madde ihtiva eden ürünleri kapsar." fıkrası anımsatıldı.

Yükümlülüklere aykırı hareket eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "sağlık için tehlikeli madde temini" başlıklı 194'üncü maddesi hükmünce adli işlemler yapıldığı belirtildi.

Polisin çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak için 2018 ve 2019'da okul çevreleri ile öğrenci yurtlarına yakın alanlarda denetim uygulamaları yaptığı aktarıldı.

Uygulamalar kapsamında, okul çevrelerinde bulunan park, bahçe, metruk binalar, alkol satan yerler, özellikle açık ve paket olarak tütün mamüllerinin satışının yapıldığı yerler, içkili yerler, iddia-ganyan bayileri, kahvehaneler, internet-oyun salonları gibi umuma açık yerlerde 81 ilde eş zamanlı olarak çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik 14 ayrı denetim yapıldığı belirtildi.

Düzenlemenin yapıldığı tarihten bugüne kadar TCK'nin 194'üncü maddesi kapsamında "Çakmak gazının usule aykırı satışından" dolayı, 39 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bilgisi verildi.