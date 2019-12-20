Alınan bilgiye göre, Alatarla köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı.
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Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine silahla ateş etti.
Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kastamonu'da iki aile arasındaki 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 3 ölü https://t.co/aaJVgV4ARs pic.twitter.com/yglKrctvrD— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 20, 2019
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