Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tehditler bizi yerli tasarım ve üretime daha motive ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "S-400, F-35 ile başlayan süreçte bizi yaptırımlarla tehdit edenler, tehditlerin bizi yerli tasarım ve üretime daha motive edeceğini bilmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifine ilişkin görüşmeler kapsamında TBMM genel kuruluna hitap etti.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifine ilişkin görüşmeler kapsamında TBMM genel kuruluna hitap ediyor https://t.co/tIi6LE7qz8 — AA Canlı (@AACanli) December 20, 2019

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2020 bütçesi, enflasyon ve faizlerin daha da düşmesini sağlayarak vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri hayata geçirmemizi sağlayacak, kaynaklarını faize değil yatırıma, üretime ve topyekün refah artışına dönüştürecektir" dedi.

ABD'de yaptırım cevabı

Savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 70'ler seviyelerine çıkarıldığını dile getiren Oktay, 66 olan savunma sanayi projesi sayısının bugün 700 olduğunu belirtti.

Oktay, şöyle devam etti:

"Milli teknoloji hamlemizi başarıya taşıyan adımlar, bilinçli bir gayretin, milli şuurun, stratejik görüşlülüğün, sabrın ve yılgınlığa hiçbir surette prim vermeyen bir iradenin sonucudur. S-400 ve F-35 ile başlayan süreçte bizi yaptırımlarla tehdit edenler, savunma sanayisinde gerçekleştirdiğimiz milli teknoloji hamlesine bakarak tehditlerin bizi yerli tasarım ve üretime daha da motive edeceğini bilmelidir. Türkiye, çok uzak değil yakın bir gelecekte kendi hava savunma sistemlerine, F-35 benzeri insanlı-insansız savaş uçağına, insansız kara savunma araçlarına sahip, ve tasarımdan üretime lider konumdaki ülkelerden birisi olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde milli güvenliğe dair özgüvenimiz artmış, dosta güven, düşmana korku salınmıştır".

"Ne yazık ki HDP, Türkiye'nin partisi olduğunu gösterememiştir"

Oktay, "Kürt düşmanı olanlar da Kürtlere yönelik tüm gelişmelerin ve çözümlerin önünde engel olanlar da PKK'nın tüm eylemlerine ses çıkarmayan HDP'nin kendisidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Gazi Meclisimizin Genel Kurulunda, dört parti grubu, ABD Senatosu'nun '1915 olaylarına dair tarihi ve hukuki dayanağı bulunmayan kararını kınayıp reddederken, ne yazık ki HDP, Türkiye'nin partisi olduğunu gösterememiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB tarafından onaylanan yaptırım taslağının bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur" şeklinde konuştu.