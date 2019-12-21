Ceylanpınar’da Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu

Belediye meclisinde yapılan seçimde, AK Partili meclis Feyyaz Soylu, 25 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde, 18 oy alarak, Ceylanpınar Belediye Başkanı oldu. Soylu, seçimin ardından yaptığı konuşmada, Ceylanpınarlıya en iyi hizmeti sunmaya çalışacağını söyledi. Görevi tüm meclis üyeleri ile birlikte yürüteceklerini ifade eden Soylu, ayrım yapmadan herkes için çalışacaklarını sözlerine ekledi.
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AK Parti'den Ceylanpınar Belediye Başkanlığına seçilen Abdullah Aksak'ın seçilmeye engel mahkûmiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu ve seçilme yeterliliği şartını taşımadığı gerekçesiyle YSK tarafından mazbatası iptal edilmişti.
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