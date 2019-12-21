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11:13 21 Aralık 2019
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    Mansur Yavaş hakkında rüşvet iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Aygün: Görüntüler elimde

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    Eski CHP milletvekili, iş insanı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile CHP’li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki ‘25 milyon lira rüşvet istedikleri’ iddiasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunda geçen delilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edeceğini açıkladı.

    Rüşvet iddialarıyla ilgili görüntü ve kayıtları ‘gizlilik kararı’ sebebiyle kamuoyuyla paylaşamadığını belirten Eski CHP milletvekili Sinan Aygün, "Delilleri teslim etmedim. Onunla (deliller) ilgili, kamuoyuna vermemem konusunda bana uyarı geldi. Savcılığa elimde görüntüler olduğunu söyledim zaten. Savcılığa teslim edeceğim. Ancak şu an onları açıklamam yanlış" dedi.

    Aygün, suç duyurusunun ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada yer alan, "Mahkeme kararının geçmiş dönemde uygulanmaması nedeniyle yaklaşık 570 milyon TL haksız menfaat elde eden Sinan Aygün..." şeklindeki iddiaya da yanıt verdi.

    Haksız kazanç iddialarına yanıt verdi

    ‘Haksız kazanç’ iddiasıyla belediyenin, emsal artışını kastettiğini belirten Aygün, şöyle konuştu:

    "Bu konuda tek bir şey söylerim. Bu imar artırımından dolayı. Yani bu, emsali 1.5’ten 2.5’e almak için. Belediyeye 2016’da, çevredeki emsal kararları göstererek ‘Bana 2.5 ver’ diye müracaat ettim. O dönem Melih Gökçek’le aramız yoktu. Emsalimi 2.1 verdi. ‘2.1 olmaz, 2.5 olur’ diye bunu mahkemeye götürecektim. Sonra ‘Uzatmayalım, inşaatına başla’ denildi. Çünkü yanım, karşım 2.5 emsal, bölgedeki diğerleri 3, 4, 5 diye gidiyor. Aradaki farkı 0.60 puan arttırmış oldum. Yani ‘0.60 puanın değeri, 570 trilyon (milyon)’ diyorlar."

    'Mansur efendi 570 milyonu versin, binanın tamamını ona vereyim; ceketimi alır çıkarım'

    Aygün, mahkeme konusu olan, ODTÜ’nün karşısındaki TOGO İnşaat’la ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne şu çağrıyı yaptı:

    “Sizin vasıtanızla çağrıda bulunuyorum. 0.60 değil, binanın tamamını içindeki arsaları, bitmiş şeklini, camları takılmış şeklini anahtar teslim 570 trilyona (milyon) ben belediyeye satayım. Belediye, Mansur (Yavaş) efendi böyle bir iddiada bulunuyorsa; 570 trilyonu (milyon) versin, ben binanın tamamını ona vereyim. ‘Bu ranttan dolayı 570 trilyon (milyon) para kazandı’ diyorlar. Ben yüzde yüzünü 570 trilyona (milyon) satayım onlara. Parayı getirsin. Rant da onların olsun. Kendilerine kâr kalsın. Bu bütün Türkiye için geçerli bu arada. Ceketimi alır çıkarım. Mansur koysun parayı, burayı ODTÜ yurdu yapsın. Alsın, ODTÜ’ye bağışlasın. 2 bin çocuğun hayatı kurtulur.”

    Mansur Yavaş iddialara yanıt verdi

    Yavaş ise, Sinan Aygün’den 25 milyon lira istediği yönündeki iddialara TELE 1’de verdiği yanıtta şunları söylemişti:

    "Sinan Aygün’e verilen inşaat izninin değişmesiyle yeni ekler yapmasına, yeni kazanımlar yapmasına olanak sağlanıyor. 30 bin metrekare olması gereken yer 120 bin metrekareye çıkıyor. 95 bin fazlayı 7 bin ila 10 bin arası çarparsanız kazanılan rant ortaya çıkar.

    Bu yapılan yer için (Eskişehir Yolu üzerinde ODTÜ’nün karşısındaki TOGO inşaatı) okul yapılmamış, hastane yok. Bir konuşmada ‘okul ne kadara olur’ diyorlar. 1-2 milyon mu diye soruyorlar. Karşıdaki kişi ‘Olur mu 25 milyon falandır’ diyor. 25 milyon işi oradan çıkıyor. Savcıya verilen dilekçede benden para istediler demiş. Rüşvet dememiş. Okul yap demek para istemek midir? Üstelik beni de görmemiş. Olayla alakam bile yok. Bir kumpasın peşindeler, seçim öncesi yaşadık bunları. Parsel parsel Ankara’yı satanların hepsinden hesap soracağım."

    Etiketler:
    Suç duyurusu, iddia, Rüşvet, açıklama, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Mansur Yavaş, Sinan Aygün
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