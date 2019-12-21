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12:12 21 Aralık 2019
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    Akit TV sunucusu: Madem Cumhuriyet gazetesi şeriata savaş açtı, toplanıp Cumhuriyet'in önüne bir el bombası atalım

    Akit TV
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    Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı, programı sırasında Cumhuriyet gazetesinin 'Şeriat Çalıştayı' manşetini göstererek "Madem Cumhuriyet gazetesi şeriata savaş açtı, toplanıp Cumhuriyet'in önüne bir el bombası atalım" ifadelerini kullandı.

     

    Akit TV’de gazete haberlerinin yorumlandığı programda sunucu Fatin Dağıstanlı, Cumhuriyet gazetesiin 'Şeriat Çalıştayı' manşetini hedef aldı. 

    Program konuğu Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ile konuşan Dağıstanlı, Cumhuriyet'in 'Şeriata savaş açtığını' iddia etti. 

    Dağıstanlı ile Karahasanoğlu arasında programda yaşanan 'bomba' diyaloğu şu şekilde gelişti:

    Dağıstanlı: Şeriat çalıştayı, Işık Kansu yazıyor. Son dönemde Işık Kansu ilginç haberler ve yazılar yazıyor. Neredeyse tek başına Cumhuriyet gazetesini çıkarıyor gibi dersem yerinde olabilir. Ben içerisine bakmadım ama Cumhuriyet’te 'Şeriat Çalıştayı' diye kocaman, ne kadar da büyük yazmışlar öyle değil mi? Bunu görünce bana yetti. Dedim ki Cumhuriyet bizi tuzağa çekiyor. Hadi gidelim. Madem Cumhuriyet şeriata savaş açtı, ee Milli Gazete’de orada duruyor. Hep birlikte toplanıp Cumhuriyet gazetesi önüne bir el bombası atalım. 

    Karahasanoğlu: Aman yapmayın yanlış anlarlar aman.. El bombasına, şuna, buna gerek yok. 

    Dağıstanlı: Niye yanlış anlasınlar? Hayır, Cumhuriyet bizi davet ediyor, davet ediyor. “Şeriat Çalıştayı” diye manşet attıysanız siz birisini davet ediyorsunuz demektir. Aslında davet ettikleriyle kendisi aynı yerde. Yani şeriat diye suçladıklarıyla Cumhuriyet aynı yerde. Çünkü bunlar Milli Gazete gibi kaostan besleniyorlar. Kaostan beslendikleri için “Şeriat Çalıştayı” diye bize hedef gösteriyorlar. Biz bu oyuna gelir miyiz? Gelmeyiz. 

    Karahasanoğlu: Biz birde normal yorumlayalım. Milli Gazete haklı olarak kumarın olmamasını arzuluyor ve toplumda milli piyangonun rağbet görmemesini arzuluyor. Milli piyango haramdır hatırlatıyorum ben diyor. İnancının gereğini yapıyor. Cumhuriyet gazetesinde şeriat düşmanı ve diyor ki şeriat çalıştayı yapılıyor... O zaman hiç kimse hiçbir şey söylemesin. Biz milli piyangonun haramlığını söylemeyelim Cumhuriyet’te şeriat alehtarlığını yapmasın, böyle bir toplum böyle bir düşünce özgürlüğü olamaz. Ama Şeriat Çalıştayı’ndan daha önemlisi Cumhuriyet yıllarca başörtü düşmanlığı yaptı. Şuan hâlâ dindar insan düşmanlığı yapıyor.

    Etiketler:
    Cumhuriyet gazetesi, Yeni Akit, Akit TV, Ali Karahasanoğlu, Fatin Dağıstanlı
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