Urfa'da Çin karşıtı protesto: Kartondan yapılan Çin seddini yıktılar

Urfa'da Çin'in Sincan-Uygur Özerk Bölgesi'ndeki politikalarını protesto etmek için bir araya gelen bir grup, eylem sırasında Çin seddini temsilen karton mukavvaları yıktı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde buluşan bir grup, cuma namazı çıkışında URfa Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi önünde toplandı.

Tekbir getiren gruptakiler, Sincan'da Uygur Türklerine yönelik yaptığı iddia edilen 'insan hakları ihlallerini' protesto etti.

Grup adına basın açıklaması yapan İHH Şanlıurfa İnsani Yardım Vakfı Temsilcisi Behçet Atilla, "Tüm dünyadaki vicdan sahipleri, Çin hukuksuz uygulamalarına son verinceye kadar Çin mallarını boykot etmelidir. Çin’in insanlık dışı hukuksuz uygulamadan tüm dünyada yüksek sesle duyurulmalıdır" dedi.

Grup açıklamanın ardından, kartonlardan yaptıkları temsili Çin Seddi’ni yıkarak eylemlerini sonlandırdı.

İHH ayrıca, İstanblu'da düzenlediği eylemde de Fatih Camisi'nden Beyazıt Meydanı'na kadar yürüdü.