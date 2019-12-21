İstanbul Trafik Vakfı'nın araç çekme faaliyeti durduruldu

İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Trafik Vakfı Araç-Çekme kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım'da sona erdiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şu şekilde:

"1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı, ilimizde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi.

05 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 21.12.2019"