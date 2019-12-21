Ertuğrul Özkök: Soylu ile aramızda güzel bir diyalog kuruldu

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz’un FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklanmasına değindi ve “Madem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile aramızda güzel bir diyalog kuruldu” diyerek bazı sorular yöneltti.

Ertuğrul Özkök, Hürriyet’te ‘İstanbul'da vali değildi de Urla'da neden kaymakam’ başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine “Madem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile aramızda güzel bir diyalog kuruldu, hazır böyle bir ortam var. Bir Urlalı olarak bu zarif diyalogdan yararlanarak Sayın Bakan’dan beni bir konuda aydınlatmasını isteyeceğim” diye başladı.

Özkök şöyle devam etti:

“Ama önce bu soru nereden aklıma geldi onu anlatayım.

Amerikan Kongresi’nin Başkan Trump’ı görevden alma oturumunu baştan sona izledim.

Tabii aklıma şu geldi.

Pek ihtimal yok ama Trump bu suçlamalardan dolayı görevden alınırsa yerine kim bakacak?

Mesela bir kayyım mı atanacak?

Uzun yıllar Hürriyet’in Washington temsilciliğini yapmış olan Sedat Ergin’i arayıp öğrendim.

Hayır kayyım atanmayacakmış.

Yine Cumhuriyetçi Parti’den seçilen başkan yardımcısı seçime kadar başkanlık koltuğuna oturacakmış.

Yani seçilenin yerine atanmış gelmeyecekmiş.

Aklıma 28 Şubat döneminde İstanbul Belediye Başkanlığı görevinden alınan Tayyip Erdoğan geldi...

28 Şubat’ın en haksız uygulamalarından biriydi.

Sırf şiir okudu diye 3.5 ay da hapis yatmıştı.

O gün Erdoğan’dan boşalan koltuk için belediye meclisinde seçim yapıldı ve yine Erdoğan’ın partisinden seçilerek meclis üyesi olmuş Ali Müfit Gürtuna o göreve seçildi.

Erdoğan’ın görevden alınması yanlıştı, adaletsizdi, haksızdı, ama en azından ondan sonraki uygulama doğruydu.

Şimdi, hayatının bir bölümünü Urla’da geçiren bir insan olarak merak ediyorum.

Benim ilçemde, niye 28 Şubat’ın bile yapmadığı bir uygulama yapıldı?”