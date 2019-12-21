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17:56 21 Aralık 2019
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    Feyzioğlu: Emine Erdoğan'a mektup yazdım

    © AA / Halil İbrahim İdik
    Türkiye
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    Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "İnşallah dört dörtlük bir proje olarak önümüze konulacak. Dün Emine Erdoğan'a bir mektup yazdım. Bu projenin kendileri tarafından sahiplenilmesini önemsiyorum" dedi.

    Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Kayseri Barosu tarafından Kayseri'de düzenlenen 'Genişletilmiş İç Anadolu Bölgesi Baro Başkanları' toplantısına Feyzioğlu'nun yanında 26 ilin baro başkanları katıldı. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Feyzioğlu, yatırım için en önemli unsurun hukuk güvenliği olduğunu söyledi.

    Fevzioğlu, "Ülkemizin sanayi ve istihdam yaratan fabrikalara ihtiyacı var. Yatırımcı hukuk güvenliğinin olmadığı yere gelmez. Yargı reformunu işte biz bu yüzden istiyoruz. Bazıları bunu avukatlar için istediğimizi söylüyor, bu son derece yanlış bir düşünce. Bir avukatın kendi adına istediği bir şey olmaz. Biz bu ülke için istiyoruz" dedi.

    Ankara Barosu'nda olduğu dönemde başlattığı 'Gelincik' projesine değinen Feyzioğlu, "Bunu şimdi inşallah tüm Türkiye'ye yaymayı düşünüyoruz. Adalet Bakanı ile çok güzel bir işbirliği içindeyiz. Şiddet önleme merkezlerinin her birine bu konuda uzman, özel eğitimli, kadın hakları mücadelesine başına koymuş kıdemli kadın avukatları görevlendireceğimiz bir proje geliştiriyoruz. Sahada da onun ile birlikte mağdurun elinden tutacak, sisteme karşı mücadele edecek bir proje geliştiriyoruz. İnşallah dört dörtlük bir proje olarak önümüze konulacak. Dün Emine Erdoğan’a bir mektup yazdım. Bu projenin kendileri tarafından sahiplenilmesini önemsiyorum. Bir kadın olarak, kadına karşı şiddetin önlenmesi için kendisinin çok iyi bir mücadele vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

    'Mücadele kağıt üstünde kalmamalı'

    Feyzioğlu, kadına şiddeti önleme konusunda her kesime sorumluluk düştüğünü vurgulayarak, "Eskişehir’de çok kötü sonuçlanan bir örnek var. Tuğba Hanım, maalesef 23 defa dilekçe yazıp, 'Beni öldürecek, bu adam' demiş. Her seferinde sistem kağıt üzerinde üzerine düşeni yaptı; ama kadın öldürüldü. Aslında hiç kimse bir şey yapmamıştı. Didim’de de böyle bir şey var. Sahada görev yapan, jandarma, kaymakam, sosyal hizmet uzmanı, hâkim, savcı her kimse bir can kurtarmak adına 'bu işi yapıyorum' sorumluluğunda yapmalı. Sadece imza atmakla bu iş kalmamalı. Emine Erdoğan’ın bu konuya hassas yaklaştığını biliyorum. Sahada görev yapan herkese teşvik unsuru olacağını biliyorum" dedi.

    Etiketler:
    Türkiye Barolar Birliği, Mektup, Emine Erdoğan, Metin Feyzioğlu
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