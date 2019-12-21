Kurtulmuş: Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihi bir adım atmıştır

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İsrail'in Filistin'e karşı işlediği savaş suçlarının araştırılması yönündeki kararı ile Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihi bir adım atmıştır. Barış ve insanlık tarafında yer alan tüm ulusları bu çabaya destek olmaya çağırıyoruz. Sonunda Filistin kazanacak, insanlık kazanacak".
İsrail’in Filistine karşı işlediği savaş suçlarının araştırılması yönündeki kararı ile Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihi bir adım atmıştır.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) December 21, 2019
Barış ve insanlık tarafında yer alan tüm ulusları bu çabaya destek olmaya çağırıyoruz.
Sonunda Filistin kazanacak, insanlık kazanacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)