Kayıt
21:19 21 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    araç çekme

    'Aracı çekilenler ödedikleri ücreti geri alabilir'

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 31
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104088/85/1040888570.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912211040888596-araci-cekilenler-odedikleri-ucreti-geri-alabilir/

    Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Park yasağı olay yere park etmiş araca sadece trafik cezası uygulanır, araç kaldırılıp götürülmez . Bu ikinci kez cezalandırma olur ki böyle bir durumda tüketici çekiciye ödediği bedeli tüketici hakem heyetine başvurarak iadesi talep edebilir ve sonuç alabilir" dedi.

    Twitter.com
    İstanbul Trafik Vakfı'nın araç çekme faaliyeti durduruldu
    İstanbul Trafik Vakfı'nın park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtartma faaliyetleri sona erdirildi. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı'nın faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırıldığı aktarıldı. Karar tekrar çekicileri gündeme getirdi.

    'Vatandaş aracını cebine götürecek hali yok'

    Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Belediyeler yeni yapılan binalarda alınmış olan otopark bedellerinin başka kalemlere sarf edilmesi yasal olarak yasak. Buna rağmen belediyeler topladıkları bedellerle o parselde, o parselde mümkün değilse en yakın parselde otopark yapması gerekirken başka yerlerde harcanıyor. Büyük şehirlerde özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar yeterli otoparka sahip değiller. Belediyeler parselleri birleştirerek otopark yapacak şekilde imkan verirse ve bu şekilde düzenleme yaparsa otopark sorunu asgariye iner. Vatandaş aracını cebine koyup yanında götürecek hali yok. Sokağa bırakacak. En yakın yerde park imkanı yoksa ne yapacak" dedi.

    Hangi araçlar çekilebilir?

    Ağaoğlu, "Bir aracın çekilebilmesi için okul, ambulans, itfaiye, kamu binaları gibi giriş çıkışı engellenmemesi gereken yerlere park etmiş olmalı ya da trafiği engelleyecek ikinci sıra yapılan araçlar çekilebilir. Yangın musluklarının yanına park edilmemeli. Kavşaklar , otobüs durakları gibi önem arz eden yerlere park edilmemeli" dedi.

    'Sadece trafik cezası kesilir, aracı çekilemez'

    Her aracın çekilemeyeceğini belirten Aydın Ağaoğlu, "Örneğin park yasağı olay yere park etmiş araca sadece trafik cezası uygulanır araç kaldırılıp götürülmez . Bu ikinci kez cezalandırma olur ki böyle bir durumda tüketici çekiciye ödediği bedeli Tüketici Hakem Heyetine başvurarak iadesi talep edebilir ve sonuç alabilir kanaatindeyim.

    Trafik ihlali yapılan yerde ceza kesmek için bir trafik polisine ihtiyaç var. Çekici kendi başına aracı kaldıramaz. Çekici öncelikle yetkili kurumlardan belge alacak ve yanında o aracın çekilmesine imkan sağlayacak bir trafik görevlisi bulunması lazım. Kurallara aykırı park etmiş aracı kaldırılması için kara vermesi için polis gerekli" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, "Yangın musluklarının önüne park etmiş araçlar var burada. Elbette ki bu araçlar buradan kaldırılıp çekilebilir. Bir yangın durumunda itfaiye personelinin kullanacağı malzemeler burada. Bu araçlar bunu engellemiş durumda" dedi.

    Etiketler:
    çekici, Ceza, İstanbul Trafik Vakfı, Park, Araç
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, ağaç ve bitkilerin üzerinde kırağı oluştu.
    Tunceli'de kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
    Karikatür
    ABD’de Demokrat Parti'den RT ve Sputnik’ten uzak durma tavsiyesi
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet