Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti CHP döneminde karanlık noktalar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek parti CHP döneminin objektif, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktaları bulunuyor. Bunu yapması gereken öncelikle CHP'dir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni’nde konuştu.

"Tek parti CHP döneminin objektif, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Bunu yapması gereken öncelikle CHP'dir" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"CHP'nin bu ülkeye yaşattıkları için ya özür dilemesi ya da üzücü olaylardaki rolleri için pişmanlık duyduğunu söylemesi gerekiyor. Açıkçası CHP'nin artık bu millete kendi tarihiyle ilgili kapsamlı, samimi öz eleştiri vermesi şarttır".