'Büyükada'da 2012'den beri 702 at ruam hastalığından öldü'

Sözcü gazetesine konuşan CHP Zonguldak milletvekili ve TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz, Büyükada'da 2012 yılından bu yana 702 atın 'ruam hastalığı' nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Yavuzyılmaz, Büyükada'da 'çok sınırlı sayıda' fayton bırakılmasını, bunun dışındakilerin yasaklanmasını, elektrikli fayton sistemine geçilmesini istedi.

Adalar'da faytona koşulan toplam at sayısının 945 olduğunu belirten Yavuzyılmaz, bunların 777’sinin Büyükada’da bulunduğunu ifade etti.

'Kaçak atların çoğu da ruam hastalıklı'

CHP'li vekil, Büyükada'daki at sayısının 1200 olduğunu ancak bunların 777’sinin kayıtlı olduğunu belirterek, "Kaçak atların çoğu da ruam hastalıklı" dedi.

Yavuzyılmaz, her yıl adada 700 at öldüğünü, kaçak atların ölümlerinin gizlendiğini belirterek şunları ifade etti:

"Ölen atların yerine, karantinadan geçmeyen, taramaya sokulmayan hastalıklı ve kaçak atlar getiriliyor. At hırsızları, kaçakçılar var.”