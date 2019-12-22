İstanbul'da kadın cinayeti: Karısını öldürüp polise teslim oldu

DHA'nın aktardığı habere göre olay sabah saat 04.00 sıralarında Şirinevler mahallesi, Fetih 1 sokakta meydana geldi.
Bir süredir eşine şiddet gösterdiği iddia edilen Rached H., eşi Mazouzi Fatiha'yı bıçaklayarak öldürdü.
Sabah 08.00'de Fetih Caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın önüne giderek orada bulunan polis ekiplerine eşini öldürdüğünü söyleyen Rached H., polislerle beraber oturdukları eve giderek cinayeti nasıl işlediğini anlattı.
Gözaltına alınan Rached H.'nin uzun süredir çalışmadığı ve sürekli evde olduğu öğrenildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)