Beyoğlu'nda çatı sokağa uçtu

İstanbul'da etkili olan lodos sebebiyle bir çatı sokağa uçtu. Park halindeki üç araç hasar gördü. Kartal'da da lodos nedeniyle devrilen bir ağaç, park halindeki otomobilde hasar oluşturdu.

Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısının uçması sonucu, park halindeki 3 araçta hasar oluştu.

Fetihtepe mahallesi, Tepe Üstü sokakta bir binanın tadilat yapılan çatısı, etkili olan lodos nedeniyle uçtu. Binanın önünde park halinde bulunan kamyonet, minibüs ve otomobilde hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Sokak trafiğe kapatılırken polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Kartal'da lodos nedeniyle ağaç devrildi

Bu arada İstanbul'da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

Kartal'da lodos nedeniyle devrilen bir ağaç, park halindeki otomobilde hasar oluşturdu.