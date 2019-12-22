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    Yerli otomobili İtalya’dan Ege Ekspres taşıdı: 27 Aralık'ta ön gösterimi yapılacak

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    27 Aralık’ta Gebze’de ön gösterimi yapılacak olan Pininfarina tasarımlı Türkiye’nin Otomobili’ni, İtalya’dan Türkiye’ye Ege Ekspres taşıdı.

    Yerli otomobil
    © AA /
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    Türkiye’nin otomobilinin tanıtımına sayılı günler kala, DÜNYA proje ile ilgili önemli bir bilgiye daha ulaştı. 27 Aralık’ta Gebze’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ön gösterimi yapılacak olan Pininfarina tasarımlı yerli otomobilleri, İtalya’dan Türkiye’ye Ege Ekspres'in taşıdığı öğrenildi.

    Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), milli otomobil projesinde lojistik partneri olarak Ege Ekspress’i seçti. Dünyaca ünlü İtalyan şirketi Pininfarina tasarımlı araçlar, yaklaşık 2 hafta önce Çeşme Gümrük Kapsı’ndan büyük bir gizlilik ile Gebze’ye getirildi. Ege Ekspres, TOGG ile yapılan lojistik iş birliğini bugün şirketin Linkedin hesabından duyurarak, “Bu önemli projenin lojistik sürecini yürütmenin haklı gururunu yaşıyor ve dünya lansmanını merakla bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

    Araçlar Pininfarina atölyesinden getirildi

    © Fotoğraf : Habertürk
    Yerli otomobilin kamuflajlı görüntüsü ortaya çıktı
    DÜNYA, geçen hafta milli otomobilin tasarımını ünlü İtalyan şirket Pininfarina tarafından yapıldığını duyurmuştu. Pininfarina, dünyanın en ünlü ve en büyük otomotiv tasarım şirketlerinden biri. 1930’da kurulan şirket esas olarak ününü Ferrari ve Lambhorgini tasarımları ile kazansa da Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Cadillac, Volvo ve Peugeot gibi çok sayıda markaya tasarımlar yapıyor. Milli otomobilin tasarımı için Pininfarina ile iş birliği yapan TOGG yönetimi, araçların İtalya’dan Türkiye’ye taşınması için 65 yıllık geçmişi ile lojistik sektörünün köklü şirketlerinden olan Ege Ekspres ile anlaştı. Uluslararası ve yurt içi karayolu taşımacılığının yanı sıra, intermodal ve deniz taşımacılığı hizmeti de sunan şirketin, Türkiye’nin yanı sıra İtalya Trieste’de ofisi bulunuyor. Filosunda binden fazla aracı bulunan Ege Ekspres, 2 bini aşkın müşteriye hizmet veriyor.

    Ön gösterim 27 Aralık’ta Bilişim Vadisi’nde

    Milli Otomobil’in ön gösterimi, 27 Aralık Cuma günü Bilişim Vadisi’nde yapılacak. Tanıtıma katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Otomobili’ni Osmangazi Köprüsü üzerinden geçerek test edecek.

    Üretim 2022’de başlayacak

    Milli otomobilin üretimi 2022 yılında başlayacak. İlk araç C SUV olacak, 2030 yılına kadar toplam 5 model ve 3 facelift (makyaj) gerçekleşecek.

    5 ortakla Haziran 2018’de kuruldu

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek bir otomobil markası yaratma hedefiyle Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell, Zorlu (%19) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (%5) bir araya gelmesiyle 25 Haziran 2018'de kuruldu.

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    Etiketler:
    Gebze, Yerli otomobil, İtalya, Türkiye
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