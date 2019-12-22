Yerli otomobili İtalya’dan Ege Ekspres taşıdı: 27 Aralık'ta ön gösterimi yapılacak

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), milli otomobil projesinde lojistik partneri olarak Ege Ekspress’i seçti. Dünyaca ünlü İtalyan şirketi Pininfarina tasarımlı araçlar, yaklaşık 2 hafta önce Çeşme Gümrük Kapsı’ndan büyük bir gizlilik ile Gebze’ye getirildi. Ege Ekspres, TOGG ile yapılan lojistik iş birliğini bugün şirketin Linkedin hesabından duyurarak, “Bu önemli projenin lojistik sürecini yürütmenin haklı gururunu yaşıyor ve dünya lansmanını merakla bekliyoruz” açıklamasını yaptı.
Araçlar Pininfarina atölyesinden getirildi
Ön gösterim 27 Aralık’ta Bilişim Vadisi’nde
Milli Otomobil’in ön gösterimi, 27 Aralık Cuma günü Bilişim Vadisi’nde yapılacak. Tanıtıma katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Otomobili’ni Osmangazi Köprüsü üzerinden geçerek test edecek.
Üretim 2022’de başlayacak
Milli otomobilin üretimi 2022 yılında başlayacak. İlk araç C SUV olacak, 2030 yılına kadar toplam 5 model ve 3 facelift (makyaj) gerçekleşecek.
5 ortakla Haziran 2018’de kuruldu
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek bir otomobil markası yaratma hedefiyle Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell, Zorlu (%19) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (%5) bir araya gelmesiyle 25 Haziran 2018'de kuruldu.
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