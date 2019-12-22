Kayıt
20:44 22 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım

    Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir

    © İHA / MEHMET HANİFİ ŞAHİN
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 12
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104089/37/1040893723.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912221040893748-binali-yildirim-biz-yoldan-cikmadik-bazilari-menfaatinin-bittigi-durakta-inmistir/

    Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, isim vermeden partiden ayrılanları eleştirerek, "Biz hiçbir zaman yoldan çıkmadık. Bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir. Allah selamet versin. Biz yolumuza aynı kararlıkla devam edeceğiz" dedi.

    © Fotoğraf : Twitter
    Davutoğlu: Cumhurbaşkanı elini vicdanına koysun, 3.5 yıl mutabakata sadık kalmak adına saldırılara tahammül ettim
    Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım AK Parti Elazığ İl Danışma Meclis Toplantısına katıldı. Yıldırım, kendisini anlatan sinevizyon sırasında gözyaşlarına hakim olmadı. Toplantıda Yıldırım, AK Parti'ye geçen Demokrat Partili Erimli Beldesinin Belediye Başkanı Cihan Yılmaz ve Bağımsız Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Hüseyin Açmaz'a rozetini taktı.

    Binali Yıldırım, yaptığı konuşmasında isim vermeden AK Parti'den ayrılanları eleştirerek, "Biz hiçbir zaman yoldan çıkmadık. Bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir. Allah selamet versin. Biz yolumuza aynı kararlıkla devam edeceğiz. Biz bu millete sevdalıyız. Recep Tayip Erdoğan liderimiz yanında bu kutlu yürüyüşü hep beraber sürdüreceğiz. Etrafımızda yer alan 1,5 milyar insan mağdur ve mazlum sorumluluğunu taşıyoruz. Suriye’de, Irak’ta, Katar'da ve yakın coğrafyada bütün sorunlar bizi ilgilendirir. Çünkü burası Türkiye, burası Osmanlı'nın doğduğu yerdir. Her biri Kıbrıs Harekatı kadar 3 tane operasyonu süper güçlere rağmen yapan ülkenin adı Türkiye’dir. Liderin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarını yaparak bölücü terör örgütünün ülkemize yönelik sinsi planlarını çökerttik. Hem ülkemizde hem de güney sınırlarımızda yeni bir terör oluşumunun önüne geçtik. Terör dünyanın en kötü şeylerinden biridir. Teröre bu topraklarda asla ve asla geçit verilmeyecektir” diye konuştu.

    'Yeni bir sürece giriyoruz, bu süreç 2023'

    © AP Photo / BURHAN OZBILICI
    Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan'ın açıklamasına en çok sevinenlerin Davutoğlu ve Babacan olduğu kesin
    Yıldırım, yeni bir sürece girildiğini belirterek şunları kaydetti:

    "Bu süreç 2023, Cumhuriyetin kuruluş yıldönümü yolculuğudur. Bu yolda ilk günkü heyecanla yeniden kongrelerimizi yapacağız. Demokrasi şölenini hep birlikte yaşayacağız ve nihayet büyük kongremizi toplayarak bütün heyecanımızla ve gayretimizle, kadrolarımızla ilk günden itibaren yola çıkmış bütün arkadaşlarımızla aynı heyecanı koruyarak 2023’e emin adımlarla gideceğiz."

    Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ ve partililer katıldı.

    İlgili konular:

    Binali Yıldırım: CHP kendi içindeki kaynayan kazanı soğutmak için yalan üstüne yalan uyduruyor
    Binali Yıldırım: Cumhurbaşkanı sizinle mi uğraşacak
    Posta gazetesi 'İzmir illetvekili Binali Yıldırım' ifadesi için özür diledi: Sehven yanlışlık yapıldı
    Etiketler:
    Yeni parti, AK Parti, Binali Yıldırım, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, ağaç ve bitkilerin üzerinde kırağı oluştu.
    Tunceli'de kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
    Karikatür
    ABD’de Demokrat Parti'den RT ve Sputnik’ten uzak durma tavsiyesi
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet