Erdoğan: Yarın bir heyeti Moskova’ya gönderiyoruz

Erdoğan’ın ifadeleri şöyle:

- Türkiye Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını kaldıramaz. 80 bin kardeşimiz bombardımanlar sonrası göç ediyor.

- Batılı zengin ülkelere mülteci sorunundan daha fazla kaçmalarının mümkün olmadığını söylemeyi sürdüreceğiz.

- Rusya nezdinde, saldırıların son bulması için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz, göstermeyi de sürdüreceğiz. Yarın bir heyeti Moskova'ya gönderiyoruz, görüşmeleri yapacaklar. Alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz.

- Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştırma insanlarımızın göçü, artık tersine dönmüş durumdadır.

- Nasıl oldu da bugün ilmin neredeyse her alanında böylesine geriye düştük, bizden ilham alarak yola çıkanlar şimdi fersah fersah önümüze geçmişken nasıl oldu da biz bugün sahip bulunduğumuz mirasımızın bile farkına varamaz hale geldik? Bu sorular üzerinde cesaretle düşünüp doğru cevapları bulmadan coğrafyamızın ve kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları çözemeyiz.

Ayrıntılar geliyor...