Okul müdürünü silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun İlkadım ilçesi Zafer mahallesi İnce Sokak üzerinde, Canik ilçesinde bulunan Hasköy Cumhuriyet İlkokulu Müdürü, 37 yaşıundaki Ümmet Öngör ve öğretmen olan eşi Emine Öngör sokakta yürürken, 40 yaşındaki Adnan Ş.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancayla açılan ateş sonucu karnından vurularak ağır yaralanan Ümmet Öngör, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Ümmet Öngör'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Ümmet Öngör'ün öğretmen eşi Emine Öngör de kaçarak bir berber salonuna sığınıp silahlı saldırıdan kurtuldu. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri ise yoldan geçen 51 yaşındaki Hasret Şener'in sağ dizini sıyırarak hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Yaralı kadın Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silahlı saldırgan Adnan Ş. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'ndaki sorgulanması tamamlanan zanlı, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Adnan Ş., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.