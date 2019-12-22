Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları arasında kavga: 3 yaralı, 3 gözaltı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçı izlemek için ilçedeki bir kahvehanede toplanan iki taraftar grubu arasında maç bitiminde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.