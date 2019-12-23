Eski Başbakan, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a parti teşkilatı tarafından sürpriz doğum günü pastası hazırlandı.

Pastanın üzerine Binali Yıldırım'ın fotoğrafı vardı.

Her zaman olduğu gibi neşeli halleriyle dikkat çeken Binali Yıldırım, pastanın mumlarını üflemek yerine kendine has tarzıyla elleriyle söndürdü.

Binali Yıldırım'a doğum günü sürprizi: Mumları elleriyle söndürdü https://t.co/346GarayQW pic.twitter.com/TVmmZCdT8C — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 22, 2019

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