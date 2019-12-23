İstanbul'da şiddetli lodos, seferleri iptal ettirdi

İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından lodos etkisini göstermeye devam ediyor. Şiddetli lodos nedeniyle İDO, Şehir Hatları ve BUDO seferleri sabah saatlerinde iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden haftasonu için yapılan uyarıların ardından İstanbul’da lodos etkisini göstermeye devam ediyor.

Lodos nedeniyle Silivri sahil şeridinde zaman zaman dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Dalgalar nedeniyle Silivri dalgakıran mevkisinde bulunan bazı kayıkların battığı görüldü.

İDO ve BUDO olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerini iptal etti

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, yarın yapılacak olan birçok seferinin iptal edildiğini duyurdu.

İDO tarafından iptal edilen seferler ise şöyle:

"Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30."

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:

"Saat 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)."