Manisa'da 3 farklı adreste soba zehirlenmesi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı. Zehirlenen şahısların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Turgutlu Şehitler mahallesinde ikamet eden 32 yaşındaki Ahmet Ş., 26 yaşındaki Sultan Ş., 4 yaşındaki Nisa Ş., İstasyonaltı mahallesinde ikamet eden 19 yaşındaki Tarık U. ve Yılmazlar mahallesinde ikamet eden 41 yaşındaki Bircan S., 5 yaşındaki Mehmet S. kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirledi.

Ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastasi'ne kaldırılan 6 kişi tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.