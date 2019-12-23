Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı yüzde 12 olarak açıklandı.

Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları 2020 yılında yüzde 22,58 oranında artacak.

Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret de 2020 yılında 22,58 oranında artacak.

MTV, pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni zamlar Resmi Gazete'de https://t.co/MakNvT9ME0 pic.twitter.com/13D4yGnm3C — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 22, 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilerek, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2019 için yüzde 22,58 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da belirtildi.