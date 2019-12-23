Yeni Akit yazarından Fatih Altaylı'ya: Yaşlandıkça saçmalıyor

Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı, bugünkü yazısında Fatih Altaylı'nın yılbaşı ile ilgili yazdığı yazıya tepki göstererek "İnsanlar yaşlandıkça olgunlaşır, gelişir. Altaylı yaşlandıkça geriliyor, kendisi gerilediği gibi toplumu da germeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Yeni Akit gazetesi yazarı Hacı yakışıklı, bugünkü yazısında HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'yı hedef aldı.

Altaylı'nın yazısında geçen "Yılbaşı kutlamaktan sadece siyasal İslamcılar rahatsız oluyor" ifadelerine tepki gösteren yakışıklı, Altaylı için "Yaşlandıkça saçmalayan adam" ifadelerini kullandı.

Yakışıklı'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Yaşlandıkça saçmalayan adam: Fatih Altaylı

'Yılbaşı kutlamaktan sadece siyasal İslamcılar rahatsız oluyor' demiş! Bu nasıl bir ayrıştırma ve yaftalama! Neyi kutlayıp kutlamayacağını insanlar sana mı soracak Fatih Efendi! Millet mecbur mu sizin sevdiklerinizi sevmeye? İnsanlar yaşlandıkça olgunlaşır, gelişir. Altaylı yaşlandıkça geriliyor, kendisi gerilediği gibi toplumu da germeye çalışıyor. 2019 Türkiye’sinde hâlâ bir şeyleri dayatma peşindeler!"