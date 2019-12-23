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    Çanakkale Kumarlar köyünde kadınlardan protesto: Madene verecek suyumuz yok

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    Çanakkale'deki Kumarlar Köyü kadınlarının köylerine Doğu Biga Madencilik ile yaptığı protokol doğrultusunda yapılan Altın Zeybek 2 Baraj suyunun altın madenine verilmesine tepki gösterdi.

    Çanakkale'deki Kumarlar Köyü kadınlarının köylerine Doğu Biga Madencilik ile yaptığı protokol doğrultusunda yapılan Altın Zeybek 2 Baraj suyunun altın madenine verilmesine tepki gösterdi.

    600-650 yıllık geçmişi olan Kumarlar köyünün yayla bölgesinde hiçbir ÇED ve bilgilendirme toplantısı yapılmadan, 'ÇED’e gerek yok' söylemi ile Alamos Gold Firmasının Kirazlı Madenine su kaynağı için Altın Zeybek 2 barajı yapılmaya başlandı. ÇED raporu alınmadan yapılan baraj, köylüyü isyan ettirdi. Zaten su sorunu çeken köylü var olan suyun da baraj için gasp edilmesine karşı çıkıyor.

    Kumarlar köyündeki kadınlar, köy meydanında toplanarak barajın yapıldığı bölgeye yürüdüler. Baraj setinin üzerinde yüksek sesli tepkilerini dile getiren kadınların eylemine Çanakkale merkezden, Kepez ve Bayramiç’ten ve çevre köylerden gelenler ile Çan Çevre Derneği ve Kirazlı Balaban mevkiinde nöbet tutan Heryerkazdağları destek verdi. Eylemde 'Madene verilecek suyumuz yok' pankartı taşıyan kadınlar 'Örgütlü halkı hiçbir kuvvet yenemez', 'Altınsız yaşanır, susuz yaşanmaz' sloganlarını attılar. Köyün yaylası üzerine baraj çalışmaları yapıldığının anlatıldığı eylemde, yapılan çalışmaların ÇED raporunun dahi olmadığı ifade edildi.

    Eylemde ilk konuşmayı yapan avukat Ümran Aydın, şirketin suyu nasıl kullanacağını anlatarak firmanın internet sitesinde; toplam suyun 450 milyon metreküpün şirket tarafında kullanılacağını, köyün kullanacağı suyun ise sadece 48 Milyon metreküp olduğunu belirtti.

    Eylemde konuşan köylüler "Sadece çiftçilik için değil içme suyu için dahi bu suya ihtiyacımız var. Sularımız zaten evimizde akmıyor. Baraj yapılmaya başlandığında köyümüz için yapıldığını düşünüyorduk. Daha sonra altın madeni için yapıldığını öğrendik. Bizim köyümüzden madene verecek suyumuz yok. İçme suyumuz dahi kesildi. Evlerimizde ahırlarımızda sularımız kesildi. Bu saatten sonra buna müsaade etmek istemiyoruz. Hele bir zehir için buradan su pompalanmasına karşıyız. Suyumuzu vermek istemiyoruz. Kumarlar suyu ile Çanakkale zehirlenmesin. Burada hayvanlarımızı var. İleride seramız var. Kurşun maden sürekli çaya zehir akıtıyordu. Bizim koyunlarımız öldü. Babam bunu ilgili kurumlara iletti. Ancak hiçbir şekilde cevap alamadık. Şu anda burada bir baraj yapılıyor ve çok mağduruz" dediler.

    Eylemin ardından köy meydanında gelenlere yemek dağıtan köylü kadınlar, yemeğin ardından meydanda gerçekleştirilen müzik-şiir dinletisine katıldılar. Köyün çocukları alanda yapılan Hacivat Karagöz oyunu ile eğlendiler. Etkinlikler Kumarlar’daki 'Su Yolu: Bir Madencilik Hilesi' isimli belgeselin gösterimi ile son buldu.

    Etiketler:
    Protesto, Baraj, Maden, Çanakkale
    Topluluk kurallarıTartışma
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