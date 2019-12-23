Kayıt
09:03 23 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İstanbul, inşaat, konut

    'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı imar incelemesinde FETÖ bağlantılı 10 isme ulaşıldı'

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 50
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/103295/34/1032953483.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912231040895023-ankara-buyuksehir-belediyesinin-baslattigi-imar-incelemesinde-feto-baglantili-10-isme-ulasildi/

    Ankara Büyükşehir Belediyesi ile eski ATO Başkanı Sinan Aygün arasındaki ‘kat anlaşmazlığı' sonucu inşaat mühürlenmesinin ardından “Kentin rantı kimlere gidiyor” tartışması başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı imar incelemesinde rantın 10 milyar lirayı geçtiği, 'FETÖ' bağlantılı 10 isme ulaşıldığı belirtildi.

    İncelemenin başlatılması için ilk önergeyi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ertan Işık, "Yıllarca imar rantından en çok FETÖ'cüler yararlandı. Halen yurt dışında olan Doğukan Planlama'nın sahibi Rahmi Bıyık, aynı zamanda kaçak Ömer Akgül'ün ortağı. Çukurambar'daki yüksek katlı yerlerde en büyük rantı sağladılar" dedi.

    Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra HSK'nın hazırladığı ve iddianamelerde de yer alan raporda FETÖ'nün en önemli finans ayaklarından birisinin, plan değişiklikleriyle kat artırımları olduğu belirtildi. Gelişmeleri yakından bilen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la da birlikte çalışan Meclis üyesi Işık, şunları anlattı:

    "Ankara'nın rantını ilk belirlemelere göre elde eden 10 kişi var. Kazançları da kaba taslak 10 milyarı geçiyor. Yapılanlar karşısında insanın aklı, hayali duruyor. Vicdanları sızlamadan, 100 dairelik yer, 2 bin daireye çıkarılmış. İşin garibi bu rantlardan belediyenin kasasına bir kuruş girmiyor.  Bu işlere giren FETÖ'cülerin bir kısmı firarda. Bir kısmı gitmeden önce, mallarını başka kişilerin üzerine yapıp ortakları olmuş. Bunun somut belgeleri çıkıyor. Yıllarca imar rantından en çok FETÖ'cüler yararlandı. Halen yurt dışında olan Doğukan Planlama'nın sahibi Rahmi Bıyık, aynı zamanda kaçak Ömer Akgül'ün ortağı. Çukurambar'daki yüksek katlı yerlerde en büyük rantı sağladılar."

    Adını açıklamayan bir Meclis üyesi ise eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün yaptırdığı Togo kuleleriyle ilgili tartışmaların, MHP ve AKP'lilerin oylarıyla 5 ay önce gündeme geldiğini belirtti.

    Etiketler:
    Rant, inşaat, Rüşvet, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ertan ışık, İnşaat, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, ağaç ve bitkilerin üzerinde kırağı oluştu.
    Tunceli'de kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
    Karikatür
    ABD’de Demokrat Parti'den RT ve Sputnik’ten uzak durma tavsiyesi
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet