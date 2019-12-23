Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Atlar çaresiz, atlar ölüyor, atlar ağlıyor, lütfen attığınız imzanın arkasında durun

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Adalar'daki faytonlarla ilgili yaptığı açıklamaları eleştirerek Atlar yorgun, atlar çaresiz, atlar ölüyor, atlar zulüm görüyor, atlar perişan, atlar ağlıyor. Sayın İmamoğlu, Sayın Başkan, lütfen attığınız imzanın arkasında durun" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun faytonlarla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Seçim sürecinde İmamoğlu tarafından hayvan haklarıyla iligli imzalanan taahhütnameyi hatırlatan Hakan, İmamoğlu'na "Lütfen attığınız imzanın arkasında durun" ifadeleriyle seslendi.

Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Seçim öncesiydi.

'Oylarımız Hayvanlar İçin' kampanyası kapsamında 'Söz Veriyorum' taahhütnamesine imza attınız. Attığınız bu imza nedeniyle de epey alkış aldınız.

Sayın Başkan!

Altına imza attığınız o taahhütnamenin 15. maddesi aynen şöyleydi:

'Atlı faytonları kaldırarak yerine akülü araçları koyacağıma... Kurtarılan atların ekolojilerine uygun geniş doğal ortamlarda rehabilite edilerek ölene kadar yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacağıma... SÖZ VERİYORUM'.

Sayın İmamoğlu! Sayın Başkan!

Seçildiniz, üzerinden epey bir zaman da geçti.

Ve siz şimdi...

'Faytoncu esnafını da düşünmemiz lazım... Aileleri var... Meselenin tek bir boyutu yok...' falan demeye başladınız.

Atlar yorgun, atlar çaresiz, atlar ölüyor, atlar zulüm görüyor, atlar perişan, atlar ağlıyor.

Sayın İmamoğlu! Sayın Başkan!

Lütfen attığınız imzanın arkasında durun."