TL'nin dolar karşısındaki aylık değer kaybı yüzde 4’ü aştı

ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve Mekez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası reel faizlerde gözlenen düşüşün etkisiyle geçen hafta TL dolar karşısında yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederken, dolar/TL 5.94 civarında hareket ediyor.

TL’nin dolar karşısında bir aylık değer kaybı %4’ü aşarken, kurda son dönemde gözlenen sert yükseliş Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve TCMB’nin de adımlarını beraberinde getirdi.

BDDK bazı döviz-TL türev işlemlerdeki limitleri kıstığını açıklarken, TCMB Ağustos’tan bu yana ilk kez döviz karşılığı TL swap piyasasında ihale açtı.

Geçen haftayı 5.81 civarında tamamlayan dolar/TL, geçen cuma günü 5.9450’ye kadar yükseldikten sonra 5.9430 seviyesinden kapandı.

Analistler TCMB’nin son dört toplantıda 12 puana ulaşan faiz indirimlerinin ardından reel faizin azalmasıyla TL mevduatın cazibesinin azalması ve bireylerin dolar talebinin yanı sıra kurumların borç ödeme kaynaklı alımlarının kurdaki yükselişte etkili olduğunu belirtiyor.